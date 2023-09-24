У Києві горів притулок "Котохата": у мережі з'явилися моторошні кадри пожежі
У Києві увечері 23 вересня спалахнула масштабна пожежа у притулку "Котохата", внаслідок чого загинули та постраждали тварини. Згодом у мережі опублікували кадри горіння будівлі, де перебували котики.
Деяких тварин усе ж вдалося врятувати від сильного вогню у "Котохаті". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Перші кадри пожежі у "Котохаті"
На кадрах, які з'явилися у мережі видно, як вогонь охопив всю будівлю притулку "Котохата". Попередньою версією причини пожежі є підпал.
Перші хвилини пожежі у "Котохаті": дивіться відео
Варто зазначити, що серед чотирилапих пухнастиків є загиблі, а також постраждалі. Частину тварин направили до реанімації, аби врятувати їм життя.
У Києві горів притулок "Котохата": дивіться відео
Після пожежі загиблих тваринок намагалися витягти з вогню рятувальники та волонтери. Водночас частина тварин врятувалася, адже в момент вибуху не була в приміщенні.
Операція з рятування тваринок з "Котохати": дивіться відео
Наразі причину пожежі детально розслідують правоохоронці. За їхньою інформацією, у притулку було близько 60 чотирилапих.
Що відомо про пожежу у притулку "Котохата"
- Пожежа у київському притулку "Котохата" сталася пізно ввечері 23 вересня. Після повідомлень про вогонь на місце події виїхали багато пожежників, рятувальників та просто небайдужих громадян.
- Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі загинули 7 котиків. Інші отримали опіки і їх відправили до ветеринарної клініки, намагаючись врятувати від наслідків страшного вогню.
- Волонтери, які допомагали притулку зазначили, що ймовірною причиною пожежі у "Котохаті" міг бути підпал. Вони зазначили, що такі дії є неприпустимими у європейській країні.
- Зрештою місцева жителька, яка бачила пожежу на власні очі, розповіла, що відчула неприємний запах, коли побачила вогонь у "Котохаті". Вона також рятувала пухнастиків від вогню, зазначивши, що тваринки задихалися.