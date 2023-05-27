Чи причетна СБУ до ударів по Кримському мосту: Малюк заінтригував заявою

Ще у жовтні 2022 року Кримський міст, що є ключовим логістичним шляхом для ворога, охопила потужна пожежа. У СБУ прокоментували, чи причетні вони до цього.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів Дмитру Комарову в фільмі "Рік. За кадром". Він розкрив деталі окремих гучних спецоперацій, котрі провела СБУ під час війни.

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Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи". За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.

Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу,

– зауважив Малюк.

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Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та "інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі". Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а "краще за всім цим спостерігати".

Яка ще операція була спланована СБУ

Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.

Що цьому передувало