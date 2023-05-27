Чи причетна СБУ до ударів по Кримському мосту: Малюк заінтригував заявою
Ще у жовтні 2022 року Кримський міст, що є ключовим логістичним шляхом для ворога, охопила потужна пожежа. У СБУ прокоментували, чи причетні вони до цього.
Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів Дмитру Комарову в фільмі "Рік. За кадром". Він розкрив деталі окремих гучних спецоперацій, котрі провела СБУ під час війни.
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Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи". За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.
Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу,
– зауважив Малюк.
Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та "інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі". Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а "краще за всім цим спостерігати".
Яка ще операція була спланована СБУ
Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.
Що цьому передувало
- 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці кримського мосту спалахнула потужна пожежа. Окупаційна влада заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.
- У жовтні 2022 року ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей (однак там були вказані дещо інші прізвища), а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.
- У грудні 2022 року керівник СБУ Василь Малюк натякнув, що українські спецслужби могли стояти за підривом мосту.