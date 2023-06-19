В Москві горів ремонтно-механічний завод: стовп чорного диму виднівся з різних районів столиці

В Москві 19 червня в черговий раз сталась пожежа. Цього разу горів Центральний ремонтно-механічний завод у районі – Кузьминки.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. 24 Канал зібрав відео, які поширювали у мережі очевидці. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко відреагував на сьогоднішній інцидент і зазначив, що Росія занурюється у техногенний колапс.

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Подейкують, що ефект лінзи, з наступним задимленням, мали місце на території Центрального ремонтно-механічного заводу в Кузьминках. Все глибше і глибше Росія занурюється в техногенний колапс. Ай-яй-яй,

– написав Олександр Коваленко.

У Москві горів ремонтно-механічний завод: відео

Російські ЗМІ повідомляли, що займання сталось на даху будівлі, а його площа становила 100 квадратних метрів. Пізніше з'явилося уточнення, що пожежу на тій же площі локалізували, а згодом погасили. Палахкотіли бітум і утеплювач, через що було багато диму.

Людей із будівлі, звісно ж, довелось евакуювати.

Більше відео сьогоднішньої пожежі у Москві:

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