У Москві палає завод МіГ, там провели евакуацію, – росЗМІ

Російські пабліки повідомляють про пожежу на заводі МіГ, що в Москві. За попередніми даними, загоряння виникло "в цеху, що реконструюється".

Водночас офіційних повідомлень про причину загоряння не надходило. За словами росіян, відкритий вогонь ліквідували, але досі є ризик поширення вогню.

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Деталі загоряння

За повідомленнями російських ЗМІ, у Москві 13 лютого спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті в Москві. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до корпусу заводу, що діє. Росіяни пишуть, що наразі будівля не експлуатувалася.

Зазначається, що пожежа виникла на 2-му та 3-му поверхах будівлі. Причина загоряння поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Росіяни провели евакуацію.

Через загрозу перекидання вогню на інші будівлі на місце направили декілька пожежних бригад. Відкритий вогонь вдалося ліквідувати, однак покрівля продовжує тліти. Пожежники розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.

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