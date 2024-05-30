У Москві обвалилася будівля колишнього заводу, на якому зранку виникла пожежа
Зранку у Москві спалахнула будівля колишнього заводу. Російські оперативні служби повідомляють про обвал.
Рятувальники розповіли, що пожежу вдалося локалізувати. Зокрема, для ліквідації загоряння залучали навіть гелікоптер Ка-32, а згодом і Мі-26 московського авіаційного центру.
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Пожежа у Москві
Орієнтовно о 4:20 ранку 30 травня на вулиці Мартенівській у Москві спалахнула пожежа. Загорілася виробничо-складська будівля колишнього заводу. О 7:48 російські ЗМІ з посиланням на МЧС Росії заявили, що пожежу вдалося локалізувати. Проте вже за кілька хвилин, ймовірно, стався обвал.
Виробничо-складська будівля, що горить на сході Москви, обвалилася на площі 1,5 тисячі квадратних метрів,
– повідомили оперативні служби.
Раніше рятувальники писали, що гасіння вогню ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, адже всередині розміщені місткості з легкозаймистою рідиною.
Російські ЗМІ писали, що вогонь спалахнув на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Пожежа швидко поширилася будівлею. Повідомлялося про обвалення перегородок та перекриттів між 1 та 2 поверхами складу.
Негаразди у Росії
- У ніч на 27 травня в Орловській області помітили невідомі безпілотники. Губернатор області відзвітував про успішну роботу протиповітряної оборони. Однак стало відомо, що один з безпілотників врізався в автозаправну станцію в місті Лівни.
- Днем раніше загоряння виникло на складі з газовими балонами у підмосковному Подільську. Місцеві заявили, що чули вибухи та помітили, що вогонь охопив складські приміщення.
- 20 травня у столиці Росії спалахнула масштабна пожежа, що досягнула площі у 1 200 квадратних метрів. Спершу писали, що горить двоповерхова торгівельно-офісна будівля. Через певний час стало відомо про розміщення у відповідній будівлі адміністративної установи – управи одного з московських районів Соколина гора.