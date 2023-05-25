У Москві загорілася будівля Міноборони: на вулицях – їдкий сморід

У Москві сталася пожежа у будівлі російського міноборони. У мережі повідомляють, навкруги все в диму, а на вулицях – їдкий сморід ніби від пластику.

Пожежа виникла уночі на Фрунзенській набережній. Варто зазначити, що місцеве МНС ніяк не коментує інцидент у будівлі міноборони, повідомляє 24 Канал.

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Зайнялася будівля міноборони

У мережі повідомлення про пожежу у будівлі міноборони Росії почали з'являтися у ніч проти 25 травня. Повідомляють, що загоряння виникло на одному з балконів. Що стало причиною пожежі – наразі невідомо.

У будівлі міноборони спалахнула пожежа: дивіться відео

Місцеві жителі після пожежі почали бідкатися на їдкий сморід, ніби від пластику. Проте пропагандистські ресурси швиденько почали заперечувати це й заявили, що на вулицях чисте повітря без запаху.

Будівля у Москві уся в диму: дивіться відео

Будівля міноборони оповита димом: дивіться відео

Ба більше, кремлівські посіпаки вже навіть вигадали "казку" щодо задимлення. Пропагандистські ресурси заявляють, що неподалік відбувався якийсь "технологічний процес", а дим, який бачили у місті, – це, ймовірно димів генератор.

Зараз на місці пожежі працюють рятувальники, проте коментувати ситуацію не поспішають. Проте згодом вони заявили, що пожежі на території будівлі не зафіксували, а ось дим вони пояснити не змогли.

Пожежі у Росії – явище звичне