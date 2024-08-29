На нафтобазі "Атлас" у Ростовській області далі поширюється вогонь: свіжі супутникові фото

З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" у Ростовській області після удару 28 серпня. Вони підтверджують поширення пожежі.

На супутникових знімках можна побачити, що нафтобаза продовжує горіти. Пожежникам не вистачає апаратури для гасіння.

Дивіться також Значна частина російських військових об'єктів залишається в зоні ураження ATACMS, – ISW

Вогонь шириться по нафтобазі

Знімок, зроблений 28 серпня лише за кілька годин після попереднього, показує, що того ж дня вогонь досяг третього паливного резервуара.

За даними очевидців та інформації із системи NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на Землі, нафтобаза продовжує горіти у четвер, 29 серпня.

Пожежа на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області / Фото "Радіо Свобода"

Місцеві канали повідомляють, що пожежникам не вистачає спеціалізованих апаратів для подачі піни, яка потрібна для гасіння палива, що горить.

Нагадаємо, що це палає нафтобаза ФДКУ "Атлас". За даними джерел 24 Каналу у розвідці, це спільна робота ГУР та ССО. Ця нафтобаза є частиною російського ВПК та забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.

Об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва у ніч проти 28 серпня. Однак місцева влада повідомила про пожежу лише через 4 години.