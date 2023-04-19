У Пекіні спалахнула потужна пожежа в лікарні: десятки людей загинули у вогняній пастці

18 квітня у Пекіні почалася потужна пожежа в лікарні. Внаслідок цього загинуло дуже багато людей.

Займання сталося в лікарні Чанфен у районі Фентай. З будівлі евакуювали понад 140 пацієнтів.

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Потужна пожежа у Пекіні

На одному з оприлюднених відео можна побачити, як пацієнт лікарні залишає будівлю через вікно. Він спустився по зв'язаних разом простирадлах і приземлився на дах будівлі. Інші люди сиділи на кондиціонерах, чекаючи на допомогу.

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Що стало причиною займання у лікарні Чанфен – поки невідомо. Внаслідок пожежі було евакуйовано 142 пацієнти, 29 осіб загинули.

Рятувальні роботи тривали до 15:30. Тепер проведуть швидке розслідування, щоб встановити причини пожежі.

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