Карма в дії: у Пермі знову загорівся пороховий завод, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів"

У Пермі знову трапилася пожежа на пороховому заводі, на якому в 3 зміни виготовляють боєприпаси для окупантів. Внаслідок займання загинули щонайменше 2 людей.

Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Від самого початку повномасштабної війни в Україні на об'єктах військово-промислового комплексу Росії відбуваються пожежі. Найчастіше причиною займань називають порушення правил пожежної безпеки. Мовляв, хтось покурив не в тому місці.

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Спалахнув завод, де виготовляють снаряди для окупантів

На "Пермському пороховому заводі" вкотре сталася пожежа. Там виготовляють снаряди для вбивства українців – до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", а також для "славетних" комплексів ППО окупантів.

У російських ЗМІ розповіли, що спалахнув корпус з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів. На місце події виїхали пожежники. Вогонь вже подолали.

Поки відомо, що загинули 2 людини, а ще один працівник зазнав поранень. Окрім цього, під завалами, ймовірно, перебувають ще четверо росіян.

В адміністрації губернатора заявили, що пороховий завод є федеральним підприємством. Тому там відмовилися від коментарів.

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Завод палає вже вдруге

Востаннє про пожежу на "Пермському пороховому заводі" повідомляли 1 травня. Тоді також загинули двоє працівників.

Займання трапилося на виробничій ділянці №12 "Пластмаси". Повідомляли, що там спалахнула продукція. Перед пожежею місцеві мешканці казали, що чули вибухи.

Раніше сталася пожежа на ще одному підприємстві Міноборони – 21 квітня у Центральному науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони у Твері. Постраждали орієнтовно 30 людей, а ще 17 – загинули.

Причиною займання назвали аварійний стан енергомережі. Слідчі почали розслідування за фактом порушення пожежної безпеки.

Того ж дня горів Дмитрівський хімічний завод у місті Кінешма Іванівської області. Внаслідок пожежі впав ангар з легкозаймистими речовинами. Постраждала одна людина.

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