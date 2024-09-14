На Рівненщині загорівся пасажирський потяг: з'явилися моторошні кадри
Джерело:ДСНС на Рівненщині
На Рівненщині спалахнув пасажирський потяг. У ДСНС розповіли про наслідки надзвичайної ситуації.
Вранці рятувальники отримали повідомлення про пожежу у потязі сполученням "Коростень – Олевськ – Сарни" поблизу села Рокитне Сарненського району.
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Пожежа у потягу на Рівненщині
До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань, вагон без пасажирів.
Прибувши на місце події, рятувальники одразу подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга. Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації було залучено 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 8 чоловік особового складу рятувальників.
Причина загорання встановлюється.
Загорівся пасажирський потяг / Фото ДСНС
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