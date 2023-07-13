В елітному ресторані під Києвом – пожежа: все у диму та полум'ї

В елітному ресторані Queen Country Club під Києвом вдень 13 липня спалахнула пожежа. Причина загаряння станом на 17:00 – невідома.

Вікторія Рубан – речниця ДСНС України – у коментарі 24 Каналу розповіла, що на місці наразі працюють рятувальники. Даних про загиблих або постраждалих, на щастя, немає.

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Речниця ДСНС України наголосила: пожежа спалахнула у приміщенні, де розташована лазня та ігрова кімната.

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