В елітному ресторані під Києвом – пожежа: все у диму та полум'ї
13 липня 2023, 17:29Читать новость на русском
В елітному ресторані Queen Country Club під Києвом вдень 13 липня спалахнула пожежа. Причина загаряння станом на 17:00 – невідома.
Вікторія Рубан – речниця ДСНС України – у коментарі 24 Каналу розповіла, що на місці наразі працюють рятувальники. Даних про загиблих або постраждалих, на щастя, немає.
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Речниця ДСНС України наголосила: пожежа спалахнула у приміщенні, де розташована лазня та ігрова кімната.
Пожежі в Україні – останні новини
- На Львівщині у Самборі спалахнула пожежа у житловому будинку. На жаль, рятувальники виявили тіла 54-річної жінки та її 11-річної дитини. У ДСНС України розповіли, що вогонь знищив перекриття між другим поверхом та горищем.
- У Києві спалахнула пожежа в одному з медичних закладів. Інцидент стався на вулиці Мостицькій (у Подільському районі столиці). Рятувальники провели масову евакуацію людей. Врятувати вдалося близько 60 осіб. Мовиться про працівників медзакладу та його відвідувачів.
- Також у Києві спалахнула масштабна пожежа на АЗС. Туди на великій швидкості в'їхала автівка. Вона врізалась в колонку з пальним. На жаль, постраждали 3 людей.