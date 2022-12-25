Таких літаків небагато: чому міг горіти один з російських МіГ-31 в Білорусі

У неділю, 25 грудня, у Білорусі у російського літака МіГ-31К спалахнув двигун. Цей інцидент за певних обставин можна вважати позитивом для України.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, аналітик Андрій Харук. За його словами, насправді займання двигуна російського МіГ-31К на білоруському аеродромі Мачулищі – доволі буденна подія.

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Як зазначив аналітик, таке цілком можливо під час використання повітряного судна.

Взагалі аварія бойового літака – це ситуація аж ніяк не надзвичайна чи екстраординарна. Це нормальна практика: якщо літаки літають, то вони зазнають аварій. Це питання статистики,

– сказав Харук.

Чи аварія МіГ-31 могла зірвати плани росіян щодо ракетної атаки

25 грудня по всій території України тричі оголошували повітряну тривогу. Як повідомляв телеграм-канал "Беларускі Гаюн", двічі у Білорусі активізовувалися російські МіГ-31К.

За словами військового експерта, якби росіяни мали наміри завдати ракетного удару по Україні, то навряд чи би їх зупинив інцидент з двигуном одного з літаків.

"Згадаймо один з останніх великих ракетних обстрілів, коли перед тим були виведені з ладу літаки на російських авіабазах Дягілєво та Енгельс. Тоді це не змусило росіян переглянути свої плани. Так само й аварія МіГ-31К не змусила б росіян відмовитися від своїх намірів", – сказав Харук.

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Позитив для України

Літаки МіГ-31К можуть слугувати носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", які українські засоби ППО, на жаль, не можуть перехопити.

Водночас, за словами аналітика, якщо літак після пожежі двигуна буде виведений з ладу на тривалий час, це стане "невеликим полегшенням" для України.

Таких носіїв ракет "Кинджал" у повітряно-космічних сил Росії небагато – всього-на-всього близько 20. Втрата Росією навіть одного такого літака через технічну причину – це позитив для України,

– наголосив Харук.

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