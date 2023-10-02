Все більш голі й босі: у Ростові спалахнув склад з російською військовою формою
У російському місті Ростов виникла пожежа на складі з російською військовою формою. У мережі одразу опублікували відео пожежі та навіть МЧС Росії підтвердило масштабне загоряння.
Цього разу причиною не були "невідомі дрони", які регулярно навідуються у Росію. Все набагато простіше – склад форми підпалили.
Дивіться також Успіхи ЗСУ під Бахмутом і Роботиним: як у вересні змінилася лінія фронту
Воювати доведеться без форми
Вночі 2 жовтня у Ростові спалахнув склад російської армії, де зберігалися запаси військової форми. Оскільки пожежа не пов'язана з атакам дронів, окупанти все ж офіційно підтвердили пожежу. Однак дивно якби це було навпаки – всі мешканці бачили величезний стовп із диму та вогню над містом.
Містяни бачили дивне палахкотіння у Ростові / Скрепачь
Російські надзвичайники стверджують, що загорілася металева будівля та піддони на відкритому просторі. Загальна площа загоряння становить 500 квадратних метрів. Однак МЧС Росії не повідомило, що ж зберігалося на цьому складі.
У промзоні на Лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми,
– стверджують російські пабліки.
Відповідальність за підпал складів на себе взяв партизанський рух "Скрепачь"
Величезна пожежа у Ростові: дивіться відео
У Росії постійно якісь "інциденти"
- у російському Тобольську після вибуху загорівся будинок після вибуху в одній з квартир на 5 поверсі. Вогонь перекинувся на покрівлю та ледь не перейшов на інші будівлі.
- У Підмосков'ї 27 вересня виникла пожежа біля військового аеродрому "Чкаловський". Цього разу російська влада не коментувала пожежу, що сталася у Щелково.
- Під Оренбургом 25 вересня з невідомих причин спалахнула нафтобаза. Горіло п'ять цистерн із сирою нафтою по 60 кубів кожна – відомо про пораненого та безвісти зниклого.