Спалахнув, як свічка: у російському Тобольську після вибуху загорівся будинок
Жителі Тобольська почули вибух, а потім побачили, як полум'я охопило дах житлового будинку. Соцмережами швидко поширилися кадри з місця подій від очевидців.
У російському Тобольську ввечері 1 жовтня сталася сильна пожежа. Її спричинив вибух, що пролунав у п'ятиповерхівці на вулиці Ремезова. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
Читайте також У Росії спалахнула пожежа на складі з хімречовинами
Подробиці пожежі у Тобольську
На цей час відомо про 3 постраждалих. Їх усіх ушпиталили. Про загиблих місцева влада офіційно не повідомляла.
Полум'я охопило дах: дивіться відео з соцмереж
Вибух пролунав в одній з квартир на 5 поверсі. Попередньо це міг вибухнути побутовий газ.
Очевидці показали, як палає будинок: дивіться відео з соцмереж.
Після цього сталася пожежа, яка спочатку охопила площу у 600 квадратних метрів. Вогонь перекинувся на покрівлю та ледь не перейшов на інші будівлі.
Вогонь ледь не перекинувся на інші будинки: дивіться відео з соцмереж
На місці працювали 56 пожежників та 17 одиниць техніки. Вони локалізували полум'я на площі у 800 квадратних метрів.
Очевидці зафільмували роботу пожежників: дивіться відео з соцмереж
З будинку евакуювали 320 мешканців. Їх мали тимчасово розмістити в інших місцях.
Жителі будинку чекають на вулиці: дивіться відео з соцмереж
Інші пожежі у Росії
- Нещодавно у Підмосков'ї сталася велика пожежа біля військового аеродрому "Чкаловський". Кремлівські пропагандисти потім заявили, що це могла горіти промзона на заході від міста Щелково.
- Схожий випадок стався не так давно біля Сочі. В районі курортного міста теж спалахнула пожежа біля аеропорту (цього разу в Адлері). Місцеві жителі також чули вибухи.
- Раніше біля Оренбурга спалахнула нафтобаза. Вогонь охопив 500 квадратних метрів. В результаті постраждалого водія госпіталізували у шоковому стані, а іншого працівника почали вважати зниклим безвісти.