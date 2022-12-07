У державі-терористці знову неспокійно – стався вибух газу в торговому центрі. Повідомляється, що інцидент трапився в одному з північно-західних регіонів Росії.

У Росію регулярно навідується "бавовна" та спричиняє пожежі, окрім того, жителі ворожої держави самі не дотримуються правил безпеки та цим завдають собі клопоту. Скажімо, після обіду у середу, 7 грудня, стало відомо, що палає російський торговий центр в Інгушетії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Внаслідок вибуху є постраждалі

Як зазначають ЗМІ, від вибуху газу у торговому центрі постраждали 4 особи. Опісля цю інформацію підтвердили у службі надзвичайних ситуацій ворожої держави. Цікаво, що на цей раз не було властивих Кремлю тверджень "патєрь нєт" від офіційної влади.

Палає російський торговий центр: дивіться відео зі соцмереж

Зазначмо, що назва цього ТЦ – "Таргім" та розташований він у місті Назрані. Можливо навіть, що постраждалих та їхніх родичів очікує якийсь "приємний сюрприз" у вигляді матеріальної допомоги. Нагадаємо, наприкінці листопада влада Інгушетії повідомляла, що місцеві чиновники подарували продуктовий набір вдові чоловіка, який загинув на війні проти України.

Масштабна пожежа у торговому центрі Інгушетії: дивіться відео зі соцмереж

Пожежі у ворожій державі: грається "бавовнятко"

Останні декілька днів ранки в Брянську та Курську дуже "запальні". Зауважмо, що 6 грудня містяни почули звуки вибухів, а після цього побачили потужну пожежу. Вогонь спалахнув на Курському аеродромі "Курськ-Східний" і був настільки сильним, що виднівся з будь-якого куточка міста.

Окрім того, варто ще згадати, що "бавовна" навідувалась раніше на інші російські аеродроми, зокрема "Енгельс" та "Дягілєво". Найприємніше у цьому всьому, що аналітики Financial Times прогнозують, що випадків вибухів на території Росії лише побільшає з часом. Однак варто наголосити на тому, що поки причини всілякого роду "неприємних інцидентів" на військових об'єктах Росії – невідомі. Україна не підтверджувала, що має стосунок до цього.