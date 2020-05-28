Пожежа на Троїцькій: суд відпустив Хаєцького на поруки

Одеський апеляційний суд розглянув скаргу на рішення про двомісячне тримання Андрія Хаєцького в СІЗО. Поета та громадського діяча звинувачували у грудневій пожежі в Одесі в економічному коледжі, яка забрала життя 16 людей.

Суд вирішив відпустити поета на поруки, повідомила Зоя Казанжи у фейсбуці. На поруки Хаєцького взяли депутати Сергій Колебошин та Анатолій Урбанський. Напередодні Свободу Хаєцькому: під МВС активісти захищають арештованого за пожежу в коледжі на Троїцькій Андрію Хаєцькому змінена запобіжна зміна. Вільний. Віддали на поруки. Звільнити з-під варти негайно,

– написала журналістка. Перед засіданням під будівлею суду також зібралися активісти. Один з депутатів одразу заявив, що готовий взяти Хаєцького на поруки.

Активісти підтримали Хаєцького напередодні суду попри дощ / Фото Петра Обухова Хаєцький та пожежа в коледжі Одеси: що відомо 22 травня Київський районний суд Одеси взяв під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи коледжу Андрія Хаєцького.

Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа у коледжі на Троїцькій.

Однак Хаєцький звільнився з коледжу за місяць до пожежі за станом здоров’я, а також весь цей час добровільно приходив до слідчого.

Хаєцького підтримують журналісти та громадські активісти. Вранці 28 травня акції на підтримку відбулися в Одесі та Києві. Пожежа на Троїцькій: як це було Сталася 4 грудня 2019 року, вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.

Загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.

Багатьом просто не вдалося вийти через зачинені двері чорного виходу.

Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.

Поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі, 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

Завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт