Пожежа на Троїцькій: суд відпустив Хаєцького на поруки
Одеський апеляційний суд розглянув скаргу на рішення про двомісячне тримання Андрія Хаєцького в СІЗО. Поета та громадського діяча звинувачували у грудневій пожежі в Одесі в економічному коледжі, яка забрала життя 16 людей.
Суд вирішив відпустити поета на поруки, повідомила Зоя Казанжи у фейсбуці. На поруки Хаєцького взяли депутати Сергій Колебошин та Анатолій Урбанський.
Напередодні Свободу Хаєцькому: під МВС активісти захищають арештованого за пожежу в коледжі на Троїцькій
Андрію Хаєцькому змінена запобіжна зміна. Вільний. Віддали на поруки. Звільнити з-під варти негайно,
– написала журналістка.
Перед засіданням під будівлею суду також зібралися активісти. Один з депутатів одразу заявив, що готовий взяти Хаєцького на поруки.
Активісти підтримали Хаєцького напередодні суду попри дощ / Фото Петра Обухова
Хаєцький та пожежа в коледжі Одеси: що відомо
- 22 травня Київський районний суд Одеси взяв під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи коледжу Андрія Хаєцького.
- Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа у коледжі на Троїцькій.
- Однак Хаєцький звільнився з коледжу за місяць до пожежі за станом здоров’я, а також весь цей час добровільно приходив до слідчого.
- Хаєцького підтримують журналісти та громадські активісти. Вранці 28 травня акції на підтримку відбулися в Одесі та Києві.
Пожежа на Троїцькій: як це було
- Сталася 4 грудня 2019 року, вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
- Загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.
- Багатьом просто не вдалося вийти через зачинені двері чорного виходу.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
- Поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі, 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
- Завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт