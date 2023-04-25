Виніс касу та хотів замести сліди: храм УПЦ МП на Буковині підпалив монах з тієї ж парафії

Українську православну церкву Московського патріархату в Чернівецькій області підпалив монах, який належав до тієї ж парафії. Після цього він ще й підпалив магазин.

У ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області згорів храм УПЦ МП. Журналістка Соня Кошкіна з посиланням на власні джерела заявила, що це зробив місцевий монах.

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Після церкви чоловік підпалив ще й магазин

Кошкіна написала, що монах УПЦ МП вкрав з храмової каси 3 тисячі гривень, після чого вирішив "заплутати сліди" та підпалити церкву. Проте потім він нібито пограбував місцевий магазин, де його зловили на гарячому.

От, сьогодні читаємо: ПЦУ і греко-католики підпалили храм в селі Мілієве. Починаємо з'ясовувати, виявляється: підпалив місцевий монах, який перед тим вкрав з храмової каси 3 тис. грн. Хотів тіпа сліди заплутати. Але потім ще пішов пограбувати місцевий магазин, де його й схопили на гарячому,

– написала вона.

Журналістка заявила, що чоловік швидко у всьому зізнався. Вона додала, що розкрила цю інформацію через те, щоб УПЦ МП не кидались звинуваченнями в ПЦУ та УГКЦ.

Хлопець молодий, 89-го року, постригли зовсім нещодавно – на Житомирщині. Здавалось би: ну, буває, звичайна битовуха. Але, ні, вам вперто розказуватимуть, що це ПЦУ і греко-католики умисно палять храми МП. А ви слухайте, слухайте,

– написала Кошкіна.

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