Вогонь гасили понад 12 годин: у Вільнюсі сталася гігантська пожежа

У столиці Литви Вільнюсі ввечері 27 березня сталася гігантська пожежа. Вогонь пожежники не могли приборкати понад 12 годин.

Над усією литовською столицею поширився чорний стовп густого диму. За попередніми даними, горіло автомобільне звалище.

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У Вільнюсі була масштабна пожежа на автозвалищі

У литовському Пожежно-рятувальному департаменті підтвердили журналістам, що масштабний вогонь виник на вулиці Панерю 56 у Вільнюсі. За даними Вільнюського самоврядування, площа пожежі становить близько 5 000 квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу надійшло о 18:32 за місцевим часом. За попередніми даними, постраждалих внаслідок вогоню немає, на місці події працювало 8 автоцистерн рятувальників.

У Вільнюсі виникла гігантська пожежа на автозвалищі / Фото LRT.lt

Директор з корпоративних питань групи "Литовські залізниці" Олександрас Зубряковас підтвердив, що пожежа виникла на території залізничній компанії Lietuvos Geležinkeliai, але не пов'язана з її інфраструктурою.

За цією адресою розташоване автомобільне звалище, що належить компанії Ruvis. Небезпека пожежі для навколишніх будівель та жителів місцевості на момент гасіння вогню була не зрозуміла.

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