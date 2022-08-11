І вкотре "нікто нє пострадал": у військовій частині росіян під Москвою трапилася пожежа

У військовій частині російських окупантів під Москвою спалахнула пожежа. РосЗМІ традиційно заявили, що "нікто нє пострадал".

Пожежа спалахнула у казармі, де мешкали строковики

Пожежа спалахнула у дерев'яній казармі. За даними ЗМІ країни-окупантки, яка постійно мусить якось пояснювати "бавовну", там мешкали строковики та персонал, інформує 24 канал.

Зауважте У російському Єйську теж "бавовна", палає нафтосховище, – Андрющенко

росія, як завжди, намагається вдати, що все гаразд. Зокрема, всіх вчасно евакуювали та начебто навіть ніхто не постраждав. Але весь світ вже побачив, що "нєт потєрь" – улюблена російська казка. Спершу її згодовують масам, а тоді раптом починається дефіцит місць на цвинтарях.

Нових "двохсотих" ховають у старих могилах

У росії вже настільки не знають, що робити з трупами своїх військових, що ховають їх у старих могилах. У мережі поширюють історію росіянина Ніколая, який прийшов на могилу до батька, але з'ясував, що там вже поховали окупанта.

Варто зауважити, що наразі росія дуже неохоче забирає своїх "двохсотих". Зокрема, у Куп'янську на Харківщині морг переповнений ліквідованими загарбниками. Трупів так багато, що на всіх не вистачає рефрижераторів. Часто у росію їдуть не тіла, а їхні рештки.

Зауважте – шалені втрати росіян станом на 10 серпня: дивіться відео