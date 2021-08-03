Пожежа у багатоповерхівці в Запоріжжі: вогонь загасили, мешканців поселять у гуртожитку

Масштабна пожежа у багатоквартирному житловому будинку сталася ввечері 2 серпня у Запоріжжі. Після півночі стали відомі подробиці надзвичайної ситуації.

Відомо, зокрема, що вогонь охопив приблизно 450 квадратних метрів, а гасили його 56 пожежників. Мешканців будинку евакуювали, згодом їх тимчасово поселять у гуртожитку.

Що сталося У Запоріжжі загорівся житловий будинок, не виключають витік газу: відео

Подробиці масштабної пожежі у будинку в Запоріжжі 2 серпня

Поліція розпочала кримінальне провадження через пожежу на даху багатоповерхівки у Запоріжжі на вулиці Сержанта Медведєва (за статтею 270 Кримінального кодексу).

Мовиться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.

Винних за таке покарати можуть штрафом від 850 до 2 040 гривень або й обмеженням волі до 3 років.



Пожежа на даху чотириповерхівки у Запоріжжі спалахнула ввечері 2 серпня / Фото НПУ

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області запевнили:

Вогонь ліквідували (він охоплював 450 квадратних метрів).

А мешканців будинку, близько сотні, зібрали у приміщеннях 66 школи (там організували штаб надання допомоги людям).



Вогонь ліквідували, але мешканців будинку довелося евакуювати / Фото НПУ

Надалі їх планують розселити тимчасово у гуртожитку Педагогічного коледжу. Горілий будинок охороняє поліція, щоб вцілілі речі та квартири людей були в безпеці.

Також відомо, що під час гасіння пожежі постраждав один зі співробітників ДСНС, його госпіталізували.

Загалом на місці події працювали 56 пожежників, 15 одиниць техніки та 8 автоцистерн.

Ймовірною причиною швидкого поширення вогню попередньо називали витік газу.