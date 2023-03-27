Було чути кілька вибухів: в районі заводу МАЗ у Мінську велика пожежа
27 березня 2023, 21:16Читать новость на русском
Джерело:Nexta
У столиці Білорусі велика пожежа. Повідомляють., що горить автомобільний завод.
Займання на Мінському автомобільному заводу сталось ввечері. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також зазначають, що місцеві чули декілька вибухів.
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Пожежа у Мінську
На відео видно густий дим у районі автомобільного заводу. Що сталося насправді – невідомо.
Наразі офіційної інформації щодо займання на території Мінського автомобільного заводу немає.
У Мінську пожежа: дивіться відео
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