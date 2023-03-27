Було чути кілька вибухів: в районі заводу МАЗ у Мінську велика пожежа

У столиці Білорусі велика пожежа. Повідомляють., що горить автомобільний завод.

Займання на Мінському автомобільному заводу сталось ввечері. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також зазначають, що місцеві чули декілька вибухів.

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Пожежа у Мінську

На відео видно густий дим у районі автомобільного заводу. Що сталося насправді – невідомо.

Наразі офіційної інформації щодо займання на території Мінського автомобільного заводу немає.

У Мінську пожежа: дивіться відео

Удар по російській авіації

Зранку 26 лютого на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, внаслідок яких був пошкоджений один військово-транспортний літак Росії ДРЛС А-50.

Відповідальність за атаку на розвідувальний літак на себе взяли білоруські партизани. Відомо, що ДРЛС А-50 атакували два безпілотники компанії DJI.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для України пошкодження А-50 – це гарна новина. Причина в тому, що цей літак постійно супроводжує атаки окупантів крилатими ракетами.

Лукашенко визнав, що літак зазнав пошкоджень і вже попросив Владіміра Путіна відправити в Білорусь інший А-50. Причому Лукашенко звинуватив в атаці Україну, вилаявшись на Володимира Зеленського.

Російський президент Владімір Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його про це. Диктатор заявив, що такий крок – нібито відповідь Великій Британії за надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.