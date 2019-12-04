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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

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      Пожежа в Одесі на Троїцькій – ймовірні причини / Думская

      В Одесі на вулиці Троїцькій спалахнула масштабна пожежа. Загорівся коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загинула викладачка, понад 20 постраждалих, з них половина – студенти. Там не було опалення, тому, можливо, увімкнули електрообігрівачі.

      Ситуацію з опаленням з`ясують, про це сказав міський голова Одеської міської ради Геннадій Труханов під час засідання виконкому, повідомляє Укрінформ.

      Важливо: Пожежа в коледжі Одеси: одна людина померла

      Міський голова спілкувався у дворі коледжу з батьками. Вони й розповіли йому, що в приміщенні не було опалення. Ймовірно, були увімкнені електричні прилади.

      Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа,
      – наголосив мер Одеси.

      Також Труханов доручив відповідним службам надати допомогу постраждалим.


      Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

      Пожежа в одеському коледжі: що сталося?

      Займання виникло близько 10 ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, людей із будівлі евакуювали.

      Орієнтовна площа пожежі – 4000 метрів квадратних, тоді її локалізували пожежники. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій
      На місце пожежі приїхали багато швидких/ Джерело: dumskaya.net

      Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької, де сталася пожежа,  вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа.


      Постраждали понад 20 осіб/ Джерело: dumskaya.net

      • До лікарень потрапили 22 особи. За даними місцевих ЗМІ, із них 9 неповнолітніх студентів коледжу та 4 вогнеборців. Один студент і один пожежник – у важкому стані.
      • Наразі уточнюється місце перебування 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу.

      Жертви: загинула викладачка коледжу

      У лікарні померла викладачка Ганна Бородюк, викладачка одеського коледжу 1976 року народження. У Міністерстві освіти та науки відреагували на трагедію – висловили співчуття загиблій та усіх постраждалим. 

      Знайте більше: Пожежа в коледжі Одеси: багато постраждалих, є жертва – фото та відео

      Пожежа в Одесі на Троїцькій
      Місце пожежі на Троїцькій в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

      Ймовірні причини 

      Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в коледжі не було опалення, тому, можливо, увімкнули електрообігрівачі. Про це міському голові сказали батьки студентів. 

      Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа,
      – наголосив мер Одеси.

      Також Труханов доручив відповідним службам надати допомогу постраждалим.

      Фото з місця пожежі в Одесі 

      Пожежа у коледжі в Одесі на Троїцькій/ Джерело: 24tv.ua

      Пожежа в одеському коледжі на Троїцькій: дивіться відео 

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Новини Одеси Пожежа Пожежа в коледжі в Одесі Постраждалі
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