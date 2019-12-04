Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

В Одесі на вулиці Троїцькій спалахнула масштабна пожежа. Загорівся коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загинула викладачка, понад 20 постраждалих, з них половина – студенти. Там не було опалення, тому, можливо, увімкнули електрообігрівачі.

Ситуацію з опаленням з`ясують, про це сказав міський голова Одеської міської ради Геннадій Труханов під час засідання виконкому, повідомляє Укрінформ.

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Міський голова спілкувався у дворі коледжу з батьками. Вони й розповіли йому, що в приміщенні не було опалення. Ймовірно, були увімкнені електричні прилади.

Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа,

– наголосив мер Одеси.

Також Труханов доручив відповідним службам надати допомогу постраждалим.



Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

Пожежа в одеському коледжі: що сталося?

Займання виникло близько 10 ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, людей із будівлі евакуювали.

Орієнтовна площа пожежі – 4000 метрів квадратних, тоді її локалізували пожежники. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.



На місце пожежі приїхали багато швидких/ Джерело: dumskaya.net

Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької, де сталася пожежа, вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа.



Постраждали понад 20 осіб/ Джерело: dumskaya.net

До лікарень потрапили 22 особи. За даними місцевих ЗМІ, із них 9 неповнолітніх студентів коледжу та 4 вогнеборців. Один студент і один пожежник – у важкому стані.

Наразі уточнюється місце перебування 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу.

Жертви: загинула викладачка коледжу

У лікарні померла викладачка Ганна Бородюк, викладачка одеського коледжу 1976 року народження. У Міністерстві освіти та науки відреагували на трагедію – висловили співчуття загиблій та усіх постраждалим.

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Місце пожежі на Троїцькій в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

Ймовірні причини

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в коледжі не було опалення, тому, можливо, увімкнули електрообігрівачі. Про це міському голові сказали батьки студентів.

Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа,

– наголосив мер Одеси.

Також Труханов доручив відповідним службам надати допомогу постраждалим.

Фото з місця пожежі в Одесі

Пожежа у коледжі в Одесі на Троїцькій/ Джерело: 24tv.ua

Пожежа в одеському коледжі на Троїцькій: дивіться відео