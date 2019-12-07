Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: Зеленський оголосив 8 грудня днем національної жалоби

У неділю, 8 грудня, в Україні буде днем національної жалоби. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на вечір суботи, 7 грудня, жахлива пожежа в економічному коледжі на вулиці Троїцькій в Одесі забрала життя вісьмох українців.

Як написав Зеленський у своєму телеграм-каналі, доля ще десятьох людей наразі є невідомою. Крім того, 7 грудня стало відомим, що у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін – саме на нього впала перша жертва трагедії студентка Ксенія Бабенко.

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Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі. У неділю ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України,

– наголосив український гарант.

Він наголосив, що життя – найцінніше, що є в кожного з нас. А людське життя кожного – найцінніше, що є у країни. Зберегти життя – найперше та найголовніше завдання держави.

"Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, за світла дня, внаслідок чиїхось помилок чи злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову", – заявив Зеленський.

Також висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок цією страшної пожежі.

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Указа Зеленського про жалобу в Україні

До слова, раніше через пожежу 5 та 6 грудня оголошували днями жалоби в Одесі.

Що перед цим говорив Зеленський про пожежу в Одесі

Зеленський прокоментував трагедію одним із перших офіційних осіб. Тоді було відомо про одну жертву, щоправда, він підкреслював, що загиблих може бути набагато більше.

Вся країна співчуває її батькам. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими,

– казав тоді гарант.

Також президент відзначив героїчну боротьбу пожежників і рятувальників, семеро з яких на той момент перебували у лікарнях.

За деякий час Зеленський ще раз звернувся до українців. Він, зокрема, розпорядився перевірити стан протипожежної безпеки у всіх закладах з масовим перебуванням людей. На виконання цього завдання глава держави дав Кабінету Міністрів та органам місцевої влади місяць – до 10 січня 2020 року.

Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили,

– заявляв політик.

Що доручив Зеленський

провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей. Це – дитячі садочки, школи, професійно-технічні заклади і заклади вищої освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення, державні об’єкти критичної та транспортної інфраструктури;

провести перевірку всіх посадоців, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків.

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Що відомо про пожежу в коледжі на Троїцькій в Одесі