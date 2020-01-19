Пожежа у Києві на Троєщині: через припарковані авто пожежна не змогла об'їхати будинок – фото
У Києві на вулиці Каштановій, що на Троєщині, спалахнула пожежа на четвертому поверсі 16-поверхового будинку. Коли вогнеборці прибули на виклик, пожежна машина не змогла об'їхати будинок через припарковані автомобілі, які зайняли майже увесь двір.
Через автомобілістів, які заблокували двори, вигоріли і залиті ще декілька квартир, повідомляє у фейсбуці портал "ДТП-Київ".
До слова: Масштабна пожежа сталася у 16-поверховому будинку Києва: фото, відео
Шкода ваших сусідів, вас – ні. Через припарковані автомобілі пожежна не змогла об'їхати будинок. Паркуйтесь і далі як му*аки, але потім не бідкайтесь, що на ваш виклик не приїхала швидка чи пожежна,
– заявляє дописувач.
Пожежна не змогла під'їхати до будинку на Каштановій, де трапилася пожежа: дивіться фото
Пожежа у Києві на Троєщині: коротко
У Києві 19 грудня масштабна пожежа охопила 16-поверховий будинок на вулиці Каштановій 15а. Вогонь спалахнув у квартирі на 4 поверсі, а чорний дим від нього швидко піднявся на верхні поверхи.
Внаслідок пожежі постраждала жінка. Її одразу передали лікарям, а згодом госпіталізували. Інформації про інших постраждалих наразі немає. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу через годину після займання.
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