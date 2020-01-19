22:49
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Пожежа у Києві на Троєщині: через припарковані авто пожежна не змогла об'їхати будинок – фото

      1039 Читать новость на русском
      У Києві спалахнув 16-поверховий будинок на Троєщині / kiev.informator.ua

      У Києві на вулиці Каштановій, що на Троєщині, спалахнула пожежа на четвертому поверсі 16-поверхового будинку. Коли вогнеборці прибули на виклик, пожежна машина не змогла об'їхати будинок через припарковані автомобілі, які зайняли майже увесь двір.

      Через автомобілістів, які заблокували двори, вигоріли і залиті ще декілька квартир, повідомляє у фейсбуці портал "ДТП-Київ".

      До слова: Масштабна пожежа сталася у 16-поверховому будинку Києва: фото, відео

      Шкода ваших сусідів, вас – ні. Через припарковані автомобілі пожежна не змогла об'їхати будинок. Паркуйтесь і далі як му*аки, але потім не бідкайтесь, що на ваш виклик не приїхала швидка чи пожежна,
      – заявляє дописувач.

      Пожежна не змогла під'їхати до будинку на Каштановій, де трапилася пожежа: дивіться фото

      Пожежа у Києві на Троєщині: коротко

      У Києві 19 грудня масштабна пожежа охопила 16-поверховий будинок на вулиці Каштановій 15а. Вогонь спалахнув у квартирі на 4 поверсі, а чорний дим від нього швидко піднявся на верхні поверхи.

      Внаслідок пожежі постраждала жінка. Її одразу передали лікарям, а згодом госпіталізували. Інформації про інших постраждалих наразі немає. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу через годину після займання.

      Міністр Малюська без попередження приїхав у Лук'янівське СІЗО: результат перевірки
      сьогодні
      8963
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Постраждалі Пожежа ДСНС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:01 Головні новини 19 січня: вшанування жертв катастрофи МАУ, вбивство ветерана АТО, саміт у Берліні
      Василь Денисюк 541
      сьогодні , 22:00 Гробове мовчання про збиття літака, нові правила звільнення та путінський переворот: блоги тижня
      Блоги тижня 151
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 8334
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1492
      сьогодні , 19:30 Хто "копає" під Кабмін та страшні катування у Харківській колонії – відео тижня
      Северин Трач 858
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук