Пожежа в монастирі, обпалені вогнеборці та спалах зірки гімнастики: фото дня (+18)

24 квітня 2020 року пройшло під знаком вогню. Крім традиційних пожеж в українській політиці, ми побачили…

Вогонь у монастирі



Пожежа в монастирі УПЦ МП / Фото Думская

Вночі у передмісті Одеси сталася масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату. Рятувальники швидко прибули на місце подій, загасили вогонь, але все ж не змогли врятувати велику дерев'яну господарську будівлю. Поліція рослідує справу. Одна з основних версій – умисний підпал.

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Як горять на роботі (+18)



Обгоріла нога вогнеборця / Фото Максима Писарського

Громадський активіст Максим Писарський оприлюднив фоторепортаж з Чорнобильської зони, де рятувальники продовжують боротися з пожежами. Деякі світлини – не для слабких духом. На них – чорнющі від сажі руки вогнеборців та пропечена до дір нога одного з них. Крім того, Писарський написав, що пожежники начебто працюють у Чорнобилі за 60 гривень добових, а після цього ще не отримують належного медичного обслуговування.

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Порожня Німеччина



Порожні стільці в серці Берліна / Фото DW

В 75-ти містах Німеччини відбулася акція "Порожні стільці". Її організатори поставили сотні стільців у найвідоміших місцях країни. Так, у Берліні акцію провели прямо перед Бранденбурзькими воротами (на фото). А у Франкфурті – на знаменитій площі Ремерберг, де разташувалися одразу більше 1 тисячі стільців, кожен з яких представляв один заклад громадського харчування. Таким чином, організатори хотіли звернути увагу на проблему закриття ресторанів і барів через карантин.

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Смітя і краса



Анна Різатдінова на #фешнтрешн / Фото instagram.com/anna_rizatdinova

Прима художньої гімнастики, бронзова призерка Олімпіади і просто красуня Анна Різатдінова яскраво нагадала про себе, взявши участь в челенджі #фешнтрешн. Його суть – дівчата в умовах карантину одягають вечірні наряди, щоб вийти на вулицю і… викинути сміття. Зірка Різатдінова справді сяяла в челенджі – виглядала стильно і сексуально.

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5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка Кабміну