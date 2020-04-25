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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Пожежа в монастирі, обпалені вогнеборці та спалах зірки гімнастики: фото дня (+18)

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      Пожежа на території монастиря під Одесою
      Пожежа на території монастиря під Одесою / Фото Думская

      24 квітня 2020 року пройшло під знаком вогню. Крім традиційних пожеж в українській політиці, ми побачили…

      Вогонь у монастирі


      Пожежа в монастирі УПЦ МП / Фото Думская

      Вночі у передмісті Одеси сталася масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату. Рятувальники швидко прибули на місце подій, загасили вогонь, але все ж не змогли врятувати велику дерев'яну господарську будівлю. Поліція рослідує справу. Одна з основних версій – умисний підпал.

      І таке буває! На Рівненщині невідомі напали на відділ поліції та підпалили авто копів: фото

      Як горять на роботі (+18)


      Обгоріла нога вогнеборця / Фото Максима Писарського

      Громадський активіст Максим Писарський оприлюднив фоторепортаж з Чорнобильської зони, де рятувальники продовжують боротися з пожежами. Деякі світлини – не для слабких духом. На них – чорнющі від сажі руки вогнеборців та пропечена до дір нога одного з них. Крім того, Писарський написав, що пожежники начебто працюють у Чорнобилі за 60 гривень добових, а після цього ще не отримують належного медичного обслуговування.

      Останні новини: Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління

      Порожня Німеччина


      Порожні стільці в серці Берліна / Фото DW

      В 75-ти містах Німеччини відбулася акція "Порожні стільці". Її організатори поставили сотні стільців у найвідоміших місцях країни. Так, у Берліні акцію провели прямо перед Бранденбурзькими воротами (на фото). А у Франкфурті – на знаменитій площі Ремерберг, де разташувалися одразу більше 1 тисячі стільців, кожен з яких представляв один заклад громадського харчування. Таким чином, організатори хотіли звернути увагу на проблему закриття ресторанів і барів через карантин.

      Сумна картина: Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбірка

      Смітя і краса


      Анна Різатдінова на #фешнтрешн / Фото instagram.com/anna_rizatdinova

      Прима художньої гімнастики, бронзова призерка Олімпіади і просто красуня Анна Різатдінова яскраво нагадала про себе, взявши участь в челенджі #фешнтрешн. Його суть – дівчата в умовах карантину одягають вечірні наряди, щоб вийти на вулицю і… викинути сміття. Зірка Різатдінова справді сяяла в челенджі – виглядала стильно і сексуально. 

      Що було на фото 23 квітня: Зеленський і "Мрія", велика пожежа у Польщі та $150 тисяч за портрет: фото дня


      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка Кабміну

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Фото дня Пожежа Пожежа в Чорнобильській зоні Новини Одеси Анна Різатдінова Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Публікації Новини України
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