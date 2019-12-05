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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: розглядають 2 причини займання

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      Пожежа в Одесі на Троїцькій / dumskaya.net

      Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вдалося локалізувати на площі 4 тисячі квадратних метрів, вогонь забрав життя щонайменше 1 студентки. Наразі поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання.

      Начальник регіонального главку Нацполіціі Олег Бех розповів, що в будівлі розташовано 19 різних установ, організацій, зокрема й Інститут морської біології НАН України, пише УНІАН.

      Коротко: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось у коледжі

      Займання сталося на 3 поверсі коледжу, в кабінеті №9. Бех наголосив, що під час слідчих дій вже допитано понад 40 осіб.

      Вогонь забрав життя 17-річної студентки, ще 26 людей постраждали, а 14 досі залишаються зниклими безвісти. Серед них: директор Інституту Борис Александров і секретар Галина Іванович. 

      Кого розшукують рятувальники – читайте за посиланням.

      Список усіх, хто постраждав – тут.

      Як зазначив Бех, декілька зниклих під час пожежі телефонували родичам і, прощаючись, говорили, що задихаються в димі.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      До речі: Пожежа в коледжі Одеси: з’явилося відео 18+, як люди падають з вікон

      Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

      Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють рятувальники, ще 14 людей – шукають.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Пожежа Пожежа в коледжі в Одесі Жертви ДСНС Новини Одеси Надзвичайні ситуації
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