Пожежа в Одесі на Троїцькій: розглядають 2 причини займання
Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вдалося локалізувати на площі 4 тисячі квадратних метрів, вогонь забрав життя щонайменше 1 студентки. Наразі поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання.
Начальник регіонального главку Нацполіціі Олег Бех розповів, що в будівлі розташовано 19 різних установ, організацій, зокрема й Інститут морської біології НАН України, пише УНІАН.
Коротко: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось у коледжі
Займання сталося на 3 поверсі коледжу, в кабінеті №9. Бех наголосив, що під час слідчих дій вже допитано понад 40 осіб.
Вогонь забрав життя 17-річної студентки, ще 26 людей постраждали, а 14 досі залишаються зниклими безвісти. Серед них: директор Інституту Борис Александров і секретар Галина Іванович.
Кого розшукують рятувальники – читайте за посиланням.
Список усіх, хто постраждав – тут.
Як зазначив Бех, декілька зниклих під час пожежі телефонували родичам і, прощаючись, говорили, що задихаються в димі.
Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо
Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
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Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.
Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють рятувальники, ще 14 людей – шукають.
Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: