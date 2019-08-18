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      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": перші свідчення очевидців

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      Готель "Токіо Стар"
      Готель "Токіо Стар" / dumskaya.net

      Найімовірніше смертельна пожежа в одеському готелі розпочалася із пральні, що була розташована на другому поверсі. Вже звідти вона легко поширилась по приміщенню.

      Вогонь, що спалахнув в ніч на 17 серпня, забрав життя 9 гостей готелю "Токіо Стар", ще близько двох десятків осіб потрапили до лікарень.

      Основне: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Про те, звідки, найімовірніше, розпочалось займання потерпілі розповіли в коментарі ТСН.

      Загорілася пральня на другому поверсі. Пральня знаходиться в кінці коридору. Загорілася проводка. Не знаю, що там – кажуть, що проводка,
      – розповів гість готелю Артем Тяка.

      Важливо! У липні згорілий готель повинен був перевірити інспектор ДСНС, але власник просто не пустив його до приміщення. Бізнесмена вже затримали.

      Що з постраждалими?

      В опіковому відділенні 10-ї міської лікарні Одеси наразі перебувають семеро постраждалих. Шестеро з них віком від 16 до 37 років – у реанімації. Ще двоє пацієнтів – в обласному опіковому центрі, один із них в реанімації у тяжкому, але стабільному стані.

      Дивіться також: Хто постраждав унаслідок смертельної пожежі у готелі в Одесі: назвали імена госпіталізованих

      У місті зараз вирішують, як допомогти тим гостям готелю, які не постраждали, але залишилися без речей та документів. Це не лише жителі різних областей України, а й іноземці. Цю ніч вони перебули в автобусах, які надала мерія.

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Постраждалі
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