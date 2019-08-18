Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": перші свідчення очевидців

Найімовірніше смертельна пожежа в одеському готелі розпочалася із пральні, що була розташована на другому поверсі. Вже звідти вона легко поширилась по приміщенню.

Вогонь, що спалахнув в ніч на 17 серпня, забрав життя 9 гостей готелю "Токіо Стар", ще близько двох десятків осіб потрапили до лікарень.

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Про те, звідки, найімовірніше, розпочалось займання потерпілі розповіли в коментарі ТСН.

Загорілася пральня на другому поверсі. Пральня знаходиться в кінці коридору. Загорілася проводка. Не знаю, що там – кажуть, що проводка,

– розповів гість готелю Артем Тяка.

Важливо! У липні згорілий готель повинен був перевірити інспектор ДСНС, але власник просто не пустив його до приміщення. Бізнесмена вже затримали.

Що з постраждалими?

В опіковому відділенні 10-ї міської лікарні Одеси наразі перебувають семеро постраждалих. Шестеро з них віком від 16 до 37 років – у реанімації. Ще двоє пацієнтів – в обласному опіковому центрі, один із них в реанімації у тяжкому, але стабільному стані.

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У місті зараз вирішують, як допомогти тим гостям готелю, які не постраждали, але залишилися без речей та документів. Це не лише жителі різних областей України, а й іноземці. Цю ніч вони перебули в автобусах, які надала мерія.