Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": правоохоронці відкинули одну з версій

Експерти провели розтин дев'яти загиблих людей в результаті масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Згідно з даними медпрацівників, не було виявлено жодних ознак того, що трагедія була спробою приховати вбивство.

Оскільки на тілах присутні тільки характерні для пожежі ушкодження, передає місцевий сайт "Думская".

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Фахівці взяли зразки для лабораторних досліджень, слідство триває.

Які версії розглядають правоохоронці? Поліція висунула три версії щодо пожежі в готелі "Токіо Стар". Окрім відкинутої за інформацієї ЗМІ інсценування пожежі з метою приховування вбивства, правоохоронці розлядають порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.