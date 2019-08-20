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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": правоохоронці відкинули одну з версій

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      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар"
      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" / Фото з відкритих джерел

      Експерти провели розтин дев'яти загиблих людей в результаті масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Згідно з даними медпрацівників, не було виявлено жодних ознак того, що трагедія була спробою приховати вбивство.

      Оскільки на тілах присутні тільки характерні для пожежі ушкодження, передає місцевий сайт "Думская".

      Важливо! В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Фахівці взяли зразки для лабораторних досліджень, слідство триває.

      Які версії розглядають правоохоронці? Поліція висунула три версії щодо пожежі в готелі "Токіо Стар". Окрім відкинутої за інформацієї ЗМІ інсценування пожежі з метою приховування вбивства, правоохоронці розлядають порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Пожежа Жертви Постраждалі Новини Одеси Поліція Вбивство
      Джерело: 24 канал
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