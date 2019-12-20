Пожежа в одеському гуртожитку: через телефон спалахнула кімната

Пізно вночі 20 грудня у студентському гуртожитку в Одесі сталося займання в одній із кімнат. Як виявилося, причиною став мобільний телефон.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, студентам вдалося стримати вогонь самостійно відрами з водою. Самої мешканки кімнати на час спалаху не було.

До слова: Рятувальники ліквідували пожежу на "7 кілометрі" в Одесі

На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оглянули приміщення та перевірили шляхи евакуації з дев’ятиповерхового гуртожитка.

Рятувальники зазначають, що спалах міг виникнути через аварійний режим роботи мобільного.



В Одесі стався спалах у гуртожитку / dsns.gov.ua