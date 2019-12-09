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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в одеському таборі "Вікторія": суд відпустив директора Саркісяна під домашній арешт

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      Петрос Саркісян / Думська

      В Одесі Київський районний суд змінив запобіжний захід для директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, де в результаті пожежі загинули діти.

      Він був під вартою з 30 листопада 2017 року. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

      До теми: Відключала сигналізацію: хто зараз відповідає за пожежну безпеку у сумнозвісній "Вікторії"

      Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси.

      Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"?

      Трагедія сталася 16 вересня 2017 року. У "Вікторії" загорівся дерев'яний корпус. На той момент у закладі перебувало понад 40 дітей.

      У пожежі загинули троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.

      Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.

      На лаві підсудних, окрім директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, ексначальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа в таборі Одеси Новини Одеси Пожежа
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