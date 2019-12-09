Пожежа в одеському таборі "Вікторія": суд відпустив директора Саркісяна під домашній арешт

Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"?

Трагедія сталася 16 вересня 2017 року. У "Вікторії" загорівся дерев'яний корпус. На той момент у закладі перебувало понад 40 дітей.

У пожежі загинули троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.

Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.

На лаві підсудних, окрім директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, ексначальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.