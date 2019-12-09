Пожежа в одеському таборі "Вікторія": суд відпустив директора Саркісяна під домашній арешт
В Одесі Київський районний суд змінив запобіжний захід для директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, де в результаті пожежі загинули діти.
Він був під вартою з 30 листопада 2017 року. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
До теми: Відключала сигналізацію: хто зараз відповідає за пожежну безпеку у сумнозвісній "Вікторії"
Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси.
Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"?
Трагедія сталася 16 вересня 2017 року. У "Вікторії" загорівся дерев'яний корпус. На той момент у закладі перебувало понад 40 дітей.
У пожежі загинули троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.
Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.
На лаві підсудних, окрім директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, ексначальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.