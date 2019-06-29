Пожежа в рекреаційній зоні на Одещині знищила базу відпочинку: фото

Сильна пожежа спалахнула 28 червня в першій половині дня в рекреаційній зоні "Катранка", розташованій на території Лиманської об'єднаної громади Татарбунарського району Одеської області. Внаслідок пожежі згоріло 4 гектари трави та кілька будинків – корпусів баз відпочинку і дачних будиночків.

Як розповів виданню "Думская" голова ОТГ Василь Різниченко, пожежа спалахнула на неробочій базі відпочинку. Там вигоріли порожні будиночки, потім зайнялася суха трава, і вогонь почав швидко поширюватися по рекреаційній зоні.

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Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено пожежні бригади з сіл Лиман, Трапівка, Приморське, а також районного центру, працівники інших баз і навіть відпочивальники. Завдяки спільним зусиллям вогонь вдалося ліквідувати до полудня.

На той момент він знищив 4 гектари трави, кілька будинків, корпусів баз відпочинку та дачних будиночків. На щастя, внаслідок пожежі жертв чи постраждалих немає.



Пожежа розгорілася на неробочій базі відпочинку / Фото Думская



У ліквідації пожежі брали участь відпочивальники / Фото Думская



Згоріло 4 гектари трави, будинки та корпус відпочинкової бази / Фото Думская

Дивіться фото пожежі на базі відпочинку в Одеській області (фото Думская):