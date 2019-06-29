04:38
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пожежа в рекреаційній зоні на Одещині знищила базу відпочинку: фото

      9 Читать новость на русском
      Пожежа на Одещині
      Пожежа на Одещині / Прес-служба Лиманської ОТГ

      Сильна пожежа спалахнула 28 червня в першій половині дня в рекреаційній зоні "Катранка", розташованій на території Лиманської об'єднаної громади Татарбунарського району Одеської області. Внаслідок пожежі згоріло 4 гектари трави та кілька будинків – корпусів баз відпочинку і дачних будиночків.

      Як розповів виданню "Думская" голова ОТГ Василь Різниченко, пожежа спалахнула на неробочій базі відпочинку. Там вигоріли порожні будиночки, потім зайнялася суха трава, і вогонь почав швидко поширюватися по рекреаційній зоні.

      Читайте також: Пожежа спалахнула на вокзалі у Львові: фото і відео

      Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено пожежні бригади з сіл Лиман, Трапівка, Приморське, а також районного центру, працівники інших баз і навіть відпочивальники. Завдяки спільним зусиллям вогонь вдалося ліквідувати до полудня.

      На той момент він знищив 4 гектари трави, кілька будинків, корпусів баз відпочинку та дачних будиночків. На щастя, внаслідок пожежі жертв чи постраждалих немає.

      Пожежа на Одещині
      Пожежа розгорілася на неробочій базі відпочинку / Фото Думская

      Пожежа на Одещині
      У ліквідації пожежі брали участь відпочивальники / Фото Думская

      Пожежа на Одещині
      Згоріло 4 гектари трави, будинки та корпус відпочинкової бази / Фото Думская

      Дивіться фото пожежі на базі відпочинку в Одеській області (фото Думская):

       

      blog_ava
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      28 червня
      8059
      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зачем Росии "православный Ватикан"?
      28 червня , 23:00 Зачем Росии "православный Ватикан"?
      Іван Яковина 469
      Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      28 червня , 22:12 Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      2582
      Должности, власть и деньги благодаря... войне
      28 червня , 22:01 Должности, власть и деньги благодаря... войне
      Ольга Черненко 621
      Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      28 червня , 19:01 Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      Книги для гурманів 311
      З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати
      28 червня , 17:29 З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати
      2903
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук