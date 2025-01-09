Син Трампа звинуватив Україну у лісових пожежах у Каліфорнії: яка його версія

В штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі, через що в регіоні оголосили режим стихійного лиха. Тим часом син Трампа знайшов спосіб, як звинуватити Україну у цьому.

Свою версію Дональд Трамп-молодший опублікував у соцмережі Х, передає 24 Канал. І він не єдиний хто приплів Україну до трагедії США.

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Пожежна служба Лос-Анджелеса передала свою техніку Україні

Ще у березні 2022 року лос-анджелеські пожежники передали свою надлишкову техніку Україні. Саме через це, на думку сина Трампа, не можна загасити масштабні загоряння.

"О, звичайно, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", – написав він на своїй сторінці в X.

Не лише він такої думки. Першими скриншоти про передану допомогу опублікував колишній інвестиційний банкір Джон ЛеФевр.

До слова Ілон Маск, якому належить X, також зробив репост допису Трампа-молодшого.

Нагадаємо що наразі через масштабні пожежі без електропостачання залишилося 1,5 мільйона мешканців штату. Уже було евакуйовано щонайменше 70 тисяч людей. Відомо, що стихійне лихо забрало життя щонайменше п'яти осіб.

Пожежі охопили уже 10 тисяч гектарів та знищили понад 1 000 будівель.

Збитки можуть сягнути 57 мільярдів доларів.