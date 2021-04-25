Пожежі на Луганщині та в Іраку, скандальна вечірка Тищенка, арешти в Росії: фото тижня

У військовій частині на Луганщині сталася пожежа. У Багдаді вибухнула і згоріла лікарня. В Україну прибула чергова партія вакцин проти коронавірусу. Скандальний нардеп Микола Тищенко знову "відзначився"… Ці та інші важливі новини – у фото огляді тижня (19 – 25 квітня).
Джерело:24 канал
Пожежа у військовій частині
22 квітня у Рубіжному на території військовою частини внаслідок великої пожежі згоріла техніка, а 3 бійці ЗСУ отримали опіки різного ступеня тяжкості (одного з них довелося госпіталізувати). ДБР уже веде досудове розслідування інциденту за статтею про недбале ставлення до військової служби.
Читайте деталі пожежі та дивіться фото і відео.
Вибух і пожежа у Багдаді
Згоріла лікарня в Багдаді / Фото із соцмереж
У ніч проти 25 квітня в столиці Іраку прогримів потужний вибух, а потім спалахнула масштабна пожежа у лікарні з хворими на коронавірус. Більше 60 людей загинули, більше 100 отримали опіки.
До вашої уваги – фото і відео з місця катастрофи.
Нова партія AstraZeneca в Україні
Вакцина в київському аеропорту "Жуляни" / Фото МОЗ
У Київ прибула нова партія вакцини AstraZeneca. Україна отримала її безкоштовно в рамках механізму COVAX від ЮНІСЕФ та ВООЗ.
Скільки доз у новій партії і хто отримає вакцину – читайте тут.
Вечірка людини-сканадлу Тищенка
Микола Тищенко і його дружина на вечірці / Фото: Страна
Народний депутат Микола Тищенко вкотре став героєм скандалу. "Слуга народу" влаштував вечірку для родичів і друзів на честь дня народження дружини. Святкування відбулися у київському Fairmont, хоча в столиці у той час діяла заборона на роботу ресторанів через локдаун.
Подробиці скандалу: Журналісти показали вечірку Миколи Тищенка в розпал локдауну: фото, відео
Розгром мітингів у Росії
Жорстке затримання під час мітингу / Фото: Протестна Росія
21 квітня у багатьох містах Росії та за кордоном відбулися протести на підтримку Олексія Навального. Здоров'я ув'язненого опозиціонера під час перебування у колонії серйозно погіршилося. Близькі Навального заявляють: його стан – критичний.
Втім у російських силовиків – своя місія: вони розігнали мітинги, вже за традицією, з використанням кийків і сльозогінного газу. Затримано понад 2000 людей.
Фото з акцій протесту та відео розгону мітингувальників.
Олені в Лондоні
Рогаті не злякалися людей / Фото Swns
У Лондоні прямо посеред житлового кварталу з’явилося стадо оленів. Вони гуляли галявинами, сиділи біля житлових будинків, не зважаючи на місцевих жителів…
Фоторепортаж про візит несподіваних гостей дивіться тут.Це цікаво!
Як виглядають люди, коли дивляться порно: пікантні фото, які вас потішать