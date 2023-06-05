Росіяни лишилися без світла: на підстанції в Алтайському краї сталася масштабна пожежа

У російському Алтайському краї вдень 5 травня сталася велика пожежа на території місцевої підстанції. Тепер жителі регіону бідкаються про проблеми з електроенергією.

За попередніми даними, на території підстанції нібито вибухнув трансформатор. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії знову стаються пожежі

Російські пропагандисти наголосили, що в селі Смазнєво в Алтайському краї сталося аварійне відключення світла нібито через пожежу на підстанції. Жителі регіону вже буцімто кілька годин перебувають без води та світла.

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Голова Залісівського муніципального округу Олександр Пластеєв зазначив, що наразі пожежу на підстанції гасять рятувальники. Крім цього, підстанція на момент ремонту буцімто перейде на резервне живлення.



В Алтайському краї ймовірно сталася пожежа на підстанції / Фото з російських телеграм-каналів

Наостанок кремлівський прихвостень додав, що "електрохарчування" в селі Смазнєво та найближчих населених пунктах "доведеться чекати не менш ніж 2 – 3 години". Наразі пропагандисти не повідомляють про наслідки, що спричинив вогонь, а також чи є постраждалі внаслідок ймовірної пожежі.

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