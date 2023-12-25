Росія та окуповані території палають: військовий огляд від Світана

На окупованих російськими загарбниками територіях частіше відбуваються загоряння різного типу. Так, упродовж останніх кілька днів пожежі були в Іловайську та Горлівці. Кім того, неспокійно й на території країни-агресорки.

Зокрема, стало відомо про пожежу в російському Мурманську ввечері 24 грудня. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в щоденному зведенні на 24 Каналі припустив, хто може стояти за цим загорянням.

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У Росії палає

"Вже є "бойові буряти" та "вільні якути". На півночі також є багато народностей, які, певно, хочуть собі вільну республіку, тому могли почати допомагати й виконувати різні бойові завдання", – сказав Світан.

Отже, на думку Світана, за пожежею в Мурманську могли стояти нові загони партизанів, що борються за свою національну незалежність. І найближчим часом подібних випадків може стати більше.

Пожежа в окупованому Іловайську

Пізно ввечері 24 грудня у Мурманській області загорівся атомний контейнеровоз "Севморшлях". Зауважимо, що це єдине у Росії льодокольно-транспортне судно, яке має ядерну енергетичну установку.

23 грудня місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу в окупованому Іловайську Донецької області. Згодом стало відомо, що там горіли цистерни з дизельним пальним. За словами Світана, знищення ворожої логістики, зокрема паливної, є важливим, адже "паливо – це кров будь-якої армії, без палива вона засихає".

"Щойно буде підтвердження достатньої кількості палива на ворожих нафтобазах у паливоприймачах – їх знищуватимуть. У нас є достатня кількість засобів ураження на глибину до 80 кілометрів – HIMARS, ракети М31 тощо. Однієї ракети достатньо, щоб знищити нафтобазу", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

У Горлівці горів ТЦ

В окупованій Горлівці ввечері 24 грудня горів торговельний центр. Світан розповів, що деякі із захоплених раніше ТЦ окупанти перетворювали у склади техніки та її ремонту. У деяких таких ТЦ ворог облаштовував зони для збирання FPV-дронів і техніки.

Щойно наша розвідка, партизани доповідають, що в таких приміщеннях росіяни виконують бойові завдання – вони стають легальними військовими об'єктами та знищуються. У Горлівці росіяни намагалися організувати військовий склад,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, причиною загоряння ТЦ міг стати артилерійський вогонь.

Що відомо про пожежу в Горлівці