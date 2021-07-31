У Туреччині під час ліквідації загинули двоє пожежників: кількість жертв знову зросла

Масштабні лісові пожежі, що вирують у Туреччині, продовжують забирати життя. Станом на 31 липня внаслідок стихії померли вже 5 осіб.

Трагічну звістку повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

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Що відомо про жертв

Лісові пожежі забрали життя вже 5 людей. Відомо, що троє з них отримали смертельні поранення у місті-епіцентрі вогню – Манавґаті. Повідомляється, що це не туристи, а місцеві жителі.

За попередніми даними, через пожежі померли 2 робітників, які займалися гасінням пожеж у Манавґаті. Про інших жертв наразі нічого невідомо.

Більшість постраждалих виписали з лікарень

Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали. Як розповіли лікарі, люди найчастіше зверталися до них з опіками або незначними травмами. Чимала частка людей потребувала кисневої терапії.

Пожежі в Туреччині: головне

Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.

Серед місцевих жителів все більше поширюються припущення про навмисний підпал, який і спровокував ці пожежі.

МЗС України повідомило, що серед постраждалих немає українців. За даними відомства на курортах Туреччини зараз перебувають 100 тисяч наших громадян.

За останніми даними, пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Рятувальники змогли приборкати більшість осередків займань.

Станом на 31 липня на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають лише 10 осіб.