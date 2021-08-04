Вогонь від лісових пожеж у Туреччині перекинувся на теплову електростанцію: відео
4 серпня 2021 , 23:29Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс
У Туреччині досі вирують лісові пожежі. У місті Міляс, що розташоване у провінції Мугла, вогонь наблизився до теплової електростанції.
Працівників електростанції евакуювали. У місті чути сирени.
До речі Майже всі пожежі в Туреччині локалізували: Ердоган подякував Зеленському
Вогонь не можуть взяти під контроль
Мер міста Мухаммед Токат зазначив, що загоряння не піддається контролю і досягло критичної точки.
У мережі публікують страшні відео пожежі.
Пожежі у Туреччині: що відомо
- Турецькі ліси горять вже близько тижня. Вогонь швидко поширювався через спеку та сильний вітер.
- Україна 30 липня скерувала 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах.
- Також турецька влада ввела заборону на відвідування лісових масивів. Річ у тім, що внаслідок лиха загинули 8 осіб, понад 2 сотні – постраждали.
- Вогонь добрався і до готелів. Деякі туристи були вимушені ночувати на пляжах, деяких – евакуювали.
- Тепер ситуація стабільна. Майже всі пожежі рятувальника вдалось локалізувати. Влада Туреччини заявила, що взяли під контроль 146 із 154 загорянь.
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