Пожежі у Туреччині 1 серпня: осередки займання під контролем, кількість жертв зросла

Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 1 серпня, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Станом на 1 серпня рятувальники контролюють ситуацію зі 107 загоряннями.

Міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі розповів, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла. Крім того, осередки сильного вогню є у 32 провінціях Туреччини.

Кількість загиблих зросла

Через страшну стихію вже загинули 6 людей. Перед тим повідомляли про 4 жертв пожеж. Понад 2 сотні людей зазнали травм.

Людей евакуюють

У курортному Бодрумі довелось евакуювати людей з трьох п'ятизіркових готелів. Люди зі своїми речами тікали з небезпечного району, оскільки вогонь підбирався дуже близько.

Ймовірна причина пожеж – підпал

У Туреччині затримали першого підозрюваного, який може бути причетний до підпалу лісів на півдні країни. Президент Реджеп Ердоган наголосив, що правоохоронці затримають всіх, хто "спалював ліси".

Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Також політик пообіцяв, що невдовзі всі пожежі ліквідують, а постраждалим компенсують збитки.

Масштабні пожежі у Туреччині, дивіться відео: