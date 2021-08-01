Пожежі у Туреччині 1 серпня: осередки займання під контролем, кількість жертв зросла
Джерело:24 канал
Туреччина 1 серпня досі у вогні. Рятувальники борються з масштабними лісовими пожежами. Лихо охопило курортні райони, тож людей евакуюють.
Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 1 серпня, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео
Пожежники взяли під контроль більшість осередків вогню
Станом на 1 серпня рятувальники контролюють ситуацію зі 107 загоряннями.
Міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі розповів, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла. Крім того, осередки сильного вогню є у 32 провінціях Туреччини.
Кількість загиблих зросла
Через страшну стихію вже загинули 6 людей. Перед тим повідомляли про 4 жертв пожеж. Понад 2 сотні людей зазнали травм.
Людей евакуюють
У курортному Бодрумі довелось евакуювати людей з трьох п'ятизіркових готелів. Люди зі своїми речами тікали з небезпечного району, оскільки вогонь підбирався дуже близько.Зверніть увагу! Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
Ймовірна причина пожеж – підпал
У Туреччині затримали першого підозрюваного, який може бути причетний до підпалу лісів на півдні країни. Президент Реджеп Ердоган наголосив, що правоохоронці затримають всіх, хто "спалював ліси".
Також політик пообіцяв, що невдовзі всі пожежі ліквідують, а постраждалим компенсують збитки.
Масштабні пожежі у Туреччині, дивіться відео: