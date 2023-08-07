Один-два-три – ялинко, гори: страшні лісові пожежі охопили російську Якутію
У російській Якутії загорівся ліс. У регіоні вже зафіксували 98 природних пожеж.
Ліс горить площею 125 тисяч гектарів. Про це повідомлять російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про лісові пожежі в Якутії
Станом на 7 серпня найскладніша ситуація в Алданському, Олекмінському та Усть-Майському районах. За добу загасили сім осередків.
Наразі в Якутії зафіксували 98 природних пожеж на території 13 районів. На всій території Республіки Саха (Якутія) продовжує діяти режим надзвичайної ситуації.
Зазначається, що з початку пожежонебезпечного сезону зареєстровано понад 700 природних пожеж на загальній площі понад 1,2 мільйона гектарів.
На даний момент для гасіння пожеж МНС задіяло понад 1 300 осіб та близько 80 одиниць техніки.
Що відбувається зараз в Якутії: дивіться відео
Росія страждає від маосваних пожеж
- Нещодавно у підмосковному місті Люберці сталась сильна пожежа. Горіла база будівельних матеріалів. Клуби диму було видно за кілька кілометрів від місця загоряння.
- 31 липня у Красноярському краї невідомий підпалив обладнання на залізниці. Це сталося недалеко від станції Шарипово на тупиковому залізничному шляху. Внаслідок підпалу обгоріло дві релейні шафи, які відповідали за системи сигналізації, централізації та блокування. Полум'я згасло саме.
- Окрім цього, ще один невідомий спалив обладнання в районі Очаково – Матвіївське, що у Москві. За даними росЗМІ, палій прийшов на перегін Матвіївська – Москва – Сортувальна близько п'ятої ранку. Із чотирьох релейних шаф вибрав одну неробочу. Відчинив двері і облив її пальним. Загоряння незабаром помітили та загасили. На місці знайшли сірники, порожню пляшку та марлевий тампон зі слідами пального. Тепер порушено кримінальну справу.