Пожежу на нафтобазі на Рівненщині нарешті загасили
30 березня 2022 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДСНС
На Рівненщині 28 березня внаслідок обстрілів росіян на одній із нафтобаз спалахнула пожежа. Займання вдалося загасити лише 30 березня.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальникам нарешті вдалося приборкати масштабне займання.
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Пожежу на нафтобазі Рівненщини загасили
30 березня, о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області,
– зазначили в ДСНС.
Там додали, що на місці займання працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.
Обстріл нафтобази на Рівненщині: що відомо
- Росіяни 28 березня завдали удару по нафтобазі у Рівненській області. Там виникла масштабна пожежа. На місце обстрілу приїхали працівники ДСНС та хімічної лабораторії.
- Голова Рівненської ОВА Коваль розповів, що жертв та постраждалих немає. Також не було критичного розливу нафти, а хімічний та радіаційний фон перебував у нормі.
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