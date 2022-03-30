Пожежу на нафтобазі на Рівненщині нарешті загасили

На Рівненщині 28 березня внаслідок обстрілів росіян на одній із нафтобаз спалахнула пожежа. Займання вдалося загасити лише 30 березня.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальникам нарешті вдалося приборкати масштабне займання.

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Пожежу на нафтобазі Рівненщини загасили

30 березня, о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області,

– зазначили в ДСНС.

Там додали, що на місці займання працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.

Обстріл нафтобази на Рівненщині: що відомо

Росіяни 28 березня завдали удару по нафтобазі у Рівненській області. Там виникла масштабна пожежа. На місце обстрілу приїхали працівники ДСНС та хімічної лабораторії.

Голова Рівненської ОВА Коваль розповів, що жертв та постраждалих немає. Також не було критичного розливу нафти, а хімічний та радіаційний фон перебував у нормі.

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