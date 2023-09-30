Пожежу на нафтопроводі Прикарпаття ліквідували: рятувальники показали, як гасили займання

Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу в Івано-Франківській області. Внаслідок інциденту є шестеро постраждалих.

Зокрема, постраждали діти. Вони потрапили до медзакладу.

До теми У селі на Прикарпатті стався прорив на нафтопроводі

Пожежу вже загасили

О 17:54 рятувальники ліквідували пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 квадратних метрів та допоміжної споруди на площі 20 квадратних метрів. Вони виникли внаслідок пориву нафтопроводу поблизу села Стримба Надвірнянського району.

Дивіться відео з місця пожежі

Загалом постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей, яких госпіталізували. Засувки на нафтопроводі вже перекриті.

На місці події працювали 18 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Дивіться, як рятувальники гасили займання / Фото ДСНС України

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Коротко про прорив нафтопроводу на Прикарпатті

Речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович у коментарі 24 Каналу повідомила, що внаслідок прориву на нафтопроводі сталося займання нафтопродуктів.

Згодом у ДСНС повідомили, що прорив стався о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району. Він мав діаметр 150 міліметрів. Нафтопродукти розлилися вздовж потічка на площі 100 квадратних метрів.

Після цього сталося займання, вогонь перекинувся на приватний будинок. Місцеві жителі публікували у соцмережах відео з місця події, на яких було видно, як небо цілком затягло чорним димом. Очевидці розповідали, що стовп диму було видно навіть за 10 кілометрів від місця вибуху.

Міський голова Надвірної Зиновій Андрійович зазначив, що наразі здійснюються відповідні кроки, щоб встановити причину інциденту. Він припустив, що міг статися підпал, та додав, що не фахівець, але зауважив великі обсяги розливу палива, пройшовши уздовж берегу річки Стримба декілька сотень метрів.

Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося. Дивна, дивна ситуація,

– зазначив він.

Він підсумував, що цей нафтопровід кілька разів лагодили. На місці працюють всі відповідні служби.