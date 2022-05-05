Пожежу у зоні відчуження локалізували: триває гасіння трави

У зоні відчуження 4 травня спалахнула суха трава. Сталось це біля контрольно-пропускного пункту "Дитятки". Рятувальники контролюють ситуацію.

Станом на ранок 5 травня пожежу вдалось локалізувати. Зараз рятувальники гасять траву.

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У зоні відчуження горіла лісова підстилка

Проводять роботи з ліквідації пожежі лісової підстилки поблизу населеного пункту Дитятки,

– зазначив заступник ГУ ДСНС у Київській області Богдан Данилюк.

Рятувальники кажуть: складність роботи в тому, що вони практично не можуть зайти у лісовий масив. Адже там співробітники ДСНС можуть натрапити на вибухові предмети та боєприпаси. Такі неприємні "сюрпризи" залишили по собі окупанти.

Пожежа – локалізована

Наразі пожежа локалізована, запевняють у ДСНС. Жодної загрози для населених пунктів немає.

Дивіться відео, як у зоні відчуження гасили пожежу:

У квітні у Чорнобильській зоні вирували лісові пожежі

Зазначимо, що у квітні у зоні відчуження вже були масштабні лісові пожежі. Наші вогнебопці їх ліквідували. У ДСНС зазначили, що жодної загрози для Чорнобильської станції та захоронень ядерних відходів немає.

Раніше на ЧАЕС побував голова МАГАТЕ

Зазначимо, що увесь березень зону відчуження та саму ЧАЕС окупували російські війська. Вони покинули ці позиції лише наприкінці березня. Рафаель Гроссі оцінив пошкодження деяких споруд. Разом з Гроссі на ЧАЕС приїхала група міжнародних фахівців, технічні експерти з питань безпеки зробили заміри радіації.

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Російська окупація зони ЧАЕС: коротко про наслідки

Працівники ЧАЕС кажуть, що коли 24 лютого на станцію зайшли окупанти, співробітники зрозуміли, що додому не повернуться. Начальник зміни наказав повертатись на робочі місця.

За свій високий професіоналізм та відданість роботі співробітники ЧАЕС отримали нагороди від президента Зеленського.

Коли росіяни тікали з зони відчуження, то навіть обікрали музей "Зірка Полин", забравши з собою заражені предмети і покидавши сухпайки.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зізнався, що окупація справді була дуже небезпечною і становила ядерну загрозу. Проте наразі рівень радіації залишається стабільним.

На роковини Чорнобиля ДСНС оприлюднила спеціальне відео, у якому нагадала, як Росія створила нову загрозу ядерної катастрофи.

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