Не розуміє реалій, – дипломат про цинічні заяви президента Бразилії щодо війни в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виступив з низкою обурливих заяв щодо війни. Зокрема, він закликав США припинити постачати зброю Україні, а також запропонував керівництву нашої держави віддати Крим Росії.

Позиція Бразилії, висловлена президентом, який очолює зовнішню політику. Вона для нас абсолютна не прийнятна. Про це 24 Каналу сказав дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.

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Не можна сидіти на двох стільця одночасно

Останні часом в ООН та на офіційному рівні Бразилія тримала доволі чітку лінію проти російської агресії. Звісно, не таку, як би нам хотілося – санкції проти росіян країна не вводила, військово-технічну підтримку не надавала. Але ця позиція принаймні була збалансованою, натомість вищезгадані заяви повністю руйнують її.

Таке враження, що там вибори продовжуються. Або новообраний президент просто не розуміє повних реалій,

– зазначає голова правління Українського кризового медіацентру.

Під час телефонної розмови український лідер Володимир Зеленський надав чимало прикладів того, що відбувається насправді. Але на президента Бразилії це не діє. На думку дипломата, він знає ситуацію, просто хоче використати її у своїх інтересах.

Його мета – показати, що Бразилія може вийти на глобальний рівень, використовуючи протистояння проти Америки,

– пояснив Чалий.

Виникають деякі питання: а як тоді бути з 200 мільярдними інвестиціями США в Бразилію? Президент наголошує, що вони бразильцям потрібні. А як бути з тим, що США визначили Бразилію основним союзником поза НАТО? Це в безпековій галузі серйозний статус. А як бути з величезним товарообігом? А з технологіями, які США надає?

"Ти можеш критикувати Сполучені Штати. Окей. Але ти просто звинувачуєш США! А далі – ти тягнеш з них інвестиції: і це нам давайте, і технології також. Я думаю, рано чи пізно цьому настане кінець, тому що не можна сидіти на двох стільцях одночасно", – запевняє Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019).

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На думку посла, Луїс Інасіу Лула да Сілва не зможе довго розкручувати таку лінію. Водночас потрібно подякувати Бразилії за те, що прийняла наших громадян, там є велика українська діаспора, яка говорить про неприйнятність такої позиції.

Чалий наголошує: ми маємо активно працювати, щоб вона була змінена. Треба координувати дії з нашими партнерами, насамперед США, через Організацію американських держав, дипломатичну роботу тощо.

"Через усі можливі контакти показувати президентові Бразилії реальну картинку того, що відбувається. Його позиція не має бути такою цинічною, якою вона є сьогодні", – переконаний Чалий.

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