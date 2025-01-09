Буде з Україною, – республіканець спрогнозував перші кроки Трампа на посаді
Новообраний президент США Дональд Трамп підтримуватиме Україну. Зараз він розробляє стратегію. Однак перед республіканцем стоїть серйозна проблема.
Мовиться про повернення кордонів України 1991 року з меншими втратами. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.
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"Трамп хоче досягнути своїх цілей у наданні допомоги Україні. Єдина ціль – це повернення окупованих територій у межах 1991 року. У Трампа бажання досягнути цього малою кров'ю. Для цього він намагається розробити такі шляхи досягнення цієї цілі, які були б прийнятні і для українського народу, і для іншого цивілізованого світу, і американців", – сказав він.
За словами республіканця, Трамп готується зробити "сюрпризи", приємні для українців та "вбивчі" для Владіміра Путіна. Однак новообраний американський лідер не буде розв’язувати питання, пов'язані з війною в Україні, у перші дні. Адже американці чекають рішень щодо закриття кордонів з Мексикою та Канадою, реформам податків.
Крім того, у Каліфорнії з 8 січня вирують пожежі. Тому адміністрація Трампа буде займатися насамперед цим питанням.