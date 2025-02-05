Китай бачить вигоду у завершенні війни Росії проти України: що змінилось для Пекіна

Раніше Китай вбачав у російсько-українській війні протистояння з західним блоком, а китайські медіа намагались нейтрально висвітлювати усі події. Однак тепер Пекін з кожним днем все більше розуміє, що війна може принести країні великі проблеми.

США може накласти на Китай санкції, від чого постраждає економіка країни, ризик також існує щодо закупівлі дешевих енергоресурсів в Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зауваживши, що Пекін почав навіть насміхатись з Москви.

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Китай розчарувався в Росії

Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, що, з одного боку, Китай розглядає війну як гібридне протистояння з Заходом, з іншого боку, для нього є ризики.

Наприклад, американські санкції проти Китаю можуть завдати удару по Пекіну. Паралельно з цим США підняли тему Covid, лунають заяви, що вірус – це провина Китаю. Це може призвести до санкцій з боку США та Європи проти країни.

Економіка Китаю може зазнати досить неприємних ударів. Можливо, Китаю вигідніше посприяти закінченню війни в Україні та намагатись бути з Вашингтоном проти Москви, ніж навпаки,

– наголосив Коваленко.

Китайські медіа завжди намагались висвітлювати війну Росії проти України нейтрально. Начебто вони виступали за територіальну цілісність нашої держави, але часто висвітлювали реакції російських високопосадовців та не аналізували події.

Тим часом Китай припинив приймати російські кораблі у своїх портах через загрозу санкцій та усвідомлює, що є небезпека щодо закупівель в країні-агресорці енергоресурсів.

Що вигідніше: дешеві енергоресурси Росії чи високий ризик потрапляння під санкції США? Можливо, краще не купувати,

– зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Коваленко додав, що Китай раніше також розчарувався у військовій силі Росії, коли "надсучасний" російський "Кинджал" над Україною збила система Patriot. Ба більше, Пекін своєрідно з насмішкою реагує на пропозиції Росії поділитись своїми технологічними знаннями щодо розробки ППО та РЛС.

До речі, колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов зауважив, що Китай має деякі важелі впливу на Росію. Владімір Путін буде обурений, якщо Пекін почне диктувати йому умови щодо врегулювання війни.