Головний фактор: як ЄС може вплинути на ставлення Китаю до війни в Україні
Європейські лідери публічно говорили про те, що Китай зустрінуть у Європі з "розпростертими обіймами". Усе, аби посилити економічну співпрацю. Однак, таке розширення відносин відбудеться лише тоді, коли розв'яжуть головне європейське питання – російсько-українську війну.
Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що було багато заяв про те, що Україна є частиною Європи.
Дивіться також Привид Третьої світової? Що може змінити історична зустріч Байдена та Сі в Сан-Франциско
Відповідно, доки Росія здійснює агресію проти української держави, про посилення економічних взаємовідносин з іншими країнами, зокрема, Китаєм, говорити не можна. А коли цю проблему розв'яжуть, тоді вже можна говорити про розширення співпраці.
"Це козир, який є у Європейського Союзу. Китайська економіка орієнтована на експорт", – наголосив політолог.
Саме тому нині для КНР дуже необхідне розширення на ринки. Це може певною мірою змусити Китай переглянути своє ставлення до війни Росії проти України. З ідеологічного та політичного боку він навряд чи перейде на бік Заходу. Однак, КНР може почати активніше брати участь у цих процесах та десь спонукати Росію, аби вона більше задумувалася про те, що треба завершувати війну.
Утім, тут багато чого залежатиме від того, як поговорять Сі Цзіньпін з Джо Байденом. А також від того, як китайське керівництво готуватиметься до зустрічі з європейцями.
Так складається, що західна цивілізація, яка підтримує Україну, може з Китаєм спілкуватися з позиції сили. Але зрозуміло, що це спілкування буде достатньо толерантне, з певною повагою,
– зазначив Рейтерович.
Усе через те, що треба розуміти специфіку Китаю. Адже, якщо на нього почати жорстко тиснути, то він може зайняти зовсім протилежну позицію. А це не в інтересах ані західних країн, ані України.
Як ЄС може вплинути на позицію КНР щодо війни в Україні: дивіться відео
Зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена
- Президент США та глава КНР зустрінуться 15 листопада у Сан-Франциско. Вони говоритимуть про двосторонні відносини. На порядку денному також, зокрема, війна в Україні та в Ізраїлі.
- Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати зі США. Глава КНР додав, що те, чи зможуть Китай та Сполучені Штати знайти "правильний" шлях до порозуміння, матиме важливе значення для світу.
- Міністр закордонних справ Китаю відвідав США. Це сталося уперше за 5 років. Джо Байден та Ван Ї обговорили стабілізацію та розширення двосторонніх відносин, повномасштабну війну Росії проти України та війну між ХАМАС та Ізраїлем.