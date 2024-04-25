Китай не претендує на нейтралітет у війні Росії проти України: у США чітко пояснили чому

Китай має достатньо міцні взаємини з Росією, але у позиції щодо війни проти України намагається зайняти нейтральну позицію. Однак у США вважають, що Пекін не претендує на таке.

Китай допомагає Росії досягти цілей у війні проти України, поставляючи Москві матеріали й технології для оборонної промисловості. Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що саме тому Пекін більше "не може претендувати на повний нейтралітет" тут.

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США не купляться на це

Вона наголосила, що фактично Пекін все одно "обирає сторону".

Я думаю, коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося,

– сказала Сміт.

США все частіше фіксують, що Китай передає Росії обладнання подвійного призначення, що може мати як цивільне, так і військове застосування. Саме воно допомогло Росії досягти деяких своїх цілей у війні проти України. Посол пояснила, що якби вони не надавали деякі з цих компонентів, Росія опинилася б у зовсім іншій ситуації та зіткнулася б із труднощами під час проведення деяких операцій.

Зокрема, серед китайської допомоги – верстати, мікроелектроніка, технології БпЛА і нітроцелюлоза, яка використовується для виробництва пороху. Водночас доказів того, що Китай передає Росії летальну зброю, поки немає.

Китай, своєю чергою, заперечує підтримку російської агресії та наголошує, що співпраця законна.

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