Китай не хоче поразки Росії, тому може шукати обхідні шляхи для допомоги, – військовий експерт
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція Китаю є вкрай неоднозначною. Річ у тім, що китайці дуже не хочуть поразки Росії.
Водночас у Пекіні бояться, що пряма військова допомога розглядатиметься як привід для введення серйозних економічних санкцій з боку США та інших західних країн. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.
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Китай намагатиметься допомогти
За словами військового експерта, Китай може шукати певні обхідні шляхи, щоб надати допомогу російському агресору. Мовиться про Білорусь, Іран та інші країни. Таке цілком можливо.
"Я не впевнений, що китайці хочуть перемоги Росії, але поразки точно не хочуть. Це факт, нічого з цим не зробиш. Позиція Китаю далеко не найсприятливіша у цій війні. Не хочу засмучувати, але потрібно дивитися на речі так, як вони є", – підсумував Федоров.
Чого бракує у "мирних ініціативах" Китаю
- Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо закінчення війни Росії з Україною. Однак це лише позиція, а не реальні кроки.
- Як зауважує політолог Тарас Семенюк, Китай хоче стати "іконою" авторитарного світу на противагу лідерства США у демократичній частині планети.
- Семенюк вважає, що "мирний план" чітко демонструє, як КНР бачить світ довкола. Якби у Пекіні дійсно хотіли завершення війни, то там би назвали чіткі кроки, які потрібно здійснити, щоб завершити війну.
- "Ця політика – це політика викривлених дзеркал. Мені здається, що Китай може більше, аніж просто давати якісь певні загальні поняття того що відбувається довкола світу", – сказав політолог.
- Також у цій позиції немає чіткого визначення, хто є агресор, а хто жертва.