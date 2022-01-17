Позиція не змінилась: Німеччина не збирається постачати Україні зброю

17 січня 2022 , 14:09
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Джерело:

24 канал

Анналена Бербок заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.

Про це німецька міністерка закордонних справ сказала 17 січня під час брифінгу з Дмитром Кулебою.

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Ми маємо чітку позицію. Те, що було сказано кількома місяцями раніше, незмінне. Позиція уряду Німеччини стосовно постачання зброї – відома. Це закріплено також у нашій історії,
– повідомила Анналена Бербок.

У відповідь Дмитро Кулеба вказав, що навів аргументи та позицію України стосовно постачання зброї.

"Ми знаємо де, яку зброю можемо тримати. Чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. І над цим щоденно працюємо. Наш діалог з Німеччиною продовжиться", – додав він.

Зброя для України з Німеччини: головне

  • Раніше у ЗМІ писали, що Німеччина, де головувала Ангела Меркель, блокувала поставлення озброєння Україні. До цього механізму канцлерка нібито вдавалась з травня 2021 року.
  • За інформацією FAZ, проти надання озброєнь наче виступає й глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
  • Володимир Зеленський у червні 2021 року закликав німецьку державу надати Україні летальну зброю. Попри відмову президент ще сподівався отримати від Німеччини допомогу.
Зверніть увагу! Олексій Резніков також казав, що Німеччина блокує поставлення зброї через НАТО. Там не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

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Автор: Олег Васьків