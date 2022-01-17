Позиція не змінилась: Німеччина не збирається постачати Україні зброю
Джерело:24 канал
Анналена Бербок заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.
Про це німецька міністерка закордонних справ сказала 17 січня під час брифінгу з Дмитром Кулебою.
Читайте також Німеччині слід переглянути підхід до надання Україні оборонної зброї, – посол
Ми маємо чітку позицію. Те, що було сказано кількома місяцями раніше, незмінне. Позиція уряду Німеччини стосовно постачання зброї – відома. Це закріплено також у нашій історії,
– повідомила Анналена Бербок.
У відповідь Дмитро Кулеба вказав, що навів аргументи та позицію України стосовно постачання зброї.
"Ми знаємо де, яку зброю можемо тримати. Чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. І над цим щоденно працюємо. Наш діалог з Німеччиною продовжиться", – додав він.
Зброя для України з Німеччини: головне
- Раніше у ЗМІ писали, що Німеччина, де головувала Ангела Меркель, блокувала поставлення озброєння Україні. До цього механізму канцлерка нібито вдавалась з травня 2021 року.
- За інформацією FAZ, проти надання озброєнь наче виступає й глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
- Володимир Зеленський у червні 2021 року закликав німецьку державу надати Україні летальну зброю. Попри відмову президент ще сподівався отримати від Німеччини допомогу.