Позиція Росії змінилася – вони побачили, як воює Україна

Росія заходила в переговорний процес з Україною з однією позицією. Зараз вона змінилася, адже Кремль хоче вийти на які рішення.

Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк під час брифінгу у Львові 4 березня. За його словами, Україна воює так, як ніхто не очікував, і західні партнери також, інформує 24 канал.

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В перші 3 дні вони думали, що нас там не буде

У брифінгу також брав участь голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зауважив, що Росія розрахувала провернути операцію за 3 дні. У підсумку російський прапор мав би розвиватися над Верховною Радою та Офісом Президента.

"В принципі, упродовж перших 3 днів й допомога жодна росіянам не йшла", – додав нардеп.

Водночас Подоляк підкреслив, що вплив на Росію мають і санкції. Адже їхня економіка обвалюється.

Зрозуміло, що вони хочуть вийти на якісь рішення. Але ці рішення вже мають бути в інтересах України,

– наголосив радник голови ОПУ.

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